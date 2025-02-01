El municipio de Guadalajara logró disminuir en 60 por ciento los reportes ciudadanos por fallas en el alumbrado público tras aplicar una estrategia integral de iluminación y mantenimiento preventivo.

De acuerdo con el director de Alumbrado Público, Enrique Ávalos, los avisos mensuales pasaron de alrededor de 3 mil 300 a mil 300.

Destacó que actualmente se atiende el 95 por ciento de los reportes en un promedio de 48 horas.