El municipio de Guadalajara logró disminuir en 60 por ciento los reportes ciudadanos por fallas en el alumbrado público tras aplicar una estrategia integral de iluminación y mantenimiento preventivo.
De acuerdo con el director de Alumbrado Público, Enrique Ávalos, los avisos mensuales pasaron de alrededor de 3 mil 300 a mil 300.
Destacó que actualmente se atiende el 95 por ciento de los reportes en un promedio de 48 horas.
Presume GDL reducción de reportes por fallas de alumbrado público
