La automotriz japonesa Honda suspendió la producción en su planta de Celaya, Guanajuato debido a la escasez de semiconductores.

La compañía atribuyó la interrupción a las tensiones derivadas del control del fabricante de chips por parte del gobierno de Países Bajos, tras el bloqueo de exportaciones impuesto por China.

La falta de suministro también provocó ajustes temporales en plantas de Estados Unidos y Canadá.

Honda no precisó cuánto tiempo durará la medida.