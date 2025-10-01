El Ejército de Estados Unidos confirmó que atacó otra embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas, en aguas internacionales del Pacífico, con saldo de cuatro personas muertas.

El anuncio ocurre un día después de que otras operaciones similares causaran más de una docena de fallecidos, lo que eleva a 62 las muertes registradas desde el inicio de la campaña militar antidrogas impulsada por el presidente Donald Trump.

Los ataques han destruido más de 12 embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales.