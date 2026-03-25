Se lleva a cabo durante todo el mes de marzo, en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, la campaña de prevención de cáncer de colon a través de exámenes de colonoscopia a hombres y mujeres mayores de 45 años.

El médico adscrito al área de colon y recto de los Hospitales Civiles, Emanuel Gutiérrez, detalla:

“Esta campaña va enfocada básicamente a realizar estudios en personas que sean mayores de 45 años, que tengan antecedentes familiares de cáncer de colon, que tengan sangre en las evacuaciones, que hayan perdido peso de manera rápida e inexplicable.”

La detección de cáncer de colon en el Antiguo Hospital Civil se llevará a cabo en lo que resta del mes de marzo y en abril se realizarán las colonoscopias.

Los interesados pueden acudir personalmente al piso 9 del Hospital Civil antiguo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

La campaña es totalmente gratuita. (Por José Luis Jiménez Castro)