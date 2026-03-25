El cineasta Eugenio Caballero inauguró la exposición “La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch” en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, donde destacó el valor artístico y narrativo del pintor alemán. En entrevista con Notisistema, Caballero reconoció que en las piezas encontró historias con potencial para llevar al cine; sin embargo, aclaró que no planea desarrollar un proyecto a partir de ellas.

“No, eso todavía no, pero ahí hay semillas y es que en el cine las historias de pronto se siembran cosas y uno no sabe cuándo la cosecha o cuando empiezan a florar, a veces pasan muchos años y lo que sí es que yo gocé mucho el proceso”.

La exposición “La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch” estará abierta al público hasta el 23 de agosto en el MUSA. (Por Katia Plascencia Muciño)