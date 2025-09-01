El problema de la tentativa de suicidio no es menor, ya que incluso el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara llegó a hospitalizar hasta 200 menores de 15 por esta causa en un año, explica el Jefe del Servicio de Paidopsiquiatría, Miguel Angel Flores Tinajero.

“De tal manera que nosotros, cuando teníamos la apertura de las camas que ahorita está remodelándose, esperamos que se abra pronto nuestras áreas de hospitalización, llegamos a tener hasta 200 casos al año de problemas de intento de suicidio en menores de 15 años. Mujeres y hombres”.

Por su parte la especialista Monserrat Aguilera Hernández, señala factores de riesgo como depresión, ansiedad, consumo de drogas o alcohol, anteriores intentos de suicidio o duelos por la pérdida de un ser querido, de patrimonio o un empleo. También por cualquier tipo de violencia en escuela o trabajo, entre otros. (Por Gricelda Torres Zambrano)