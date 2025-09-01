La senadora zacatecana, Claudia Anaya, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para dotar de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación a las comisiones ciudadanas de búsqueda.

“Qué bueno que existen este tipo de consejos, pero qué malo que en el Paquete Económico 2026 no vengan aumentos presupuestales para las áreas de víctimas de búsqueda o las físcalías especializadas porque es el presupuesto y es justo en la incorporación de los marcos normativos en donde más podemos apoyar para encontrarlos, para encontrarlas. Porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

De igual forma, pidió a sus compañeros legisladores a revisar la Ley de Búsqueda y en ella brindar protección a los familiares de desaparecidos. Lo anterior en el marco de la aprobación del nombramiento de 18 familiares, activistas y especialistas que serán consejeros honorarios del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. (Por Arturo García Caudillo)