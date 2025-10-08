Una buena noticia, vida después de la vida. Se trató de una donación multiorgánica y de multitejidos lograda por el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara.

Tras la muerte de un hombre, de 50 años de edad, su familia tomó la decisión de poner a disposición y permitir la donación de ambos riñones, ambas córneas, piel y tejido músculo esquelético que beneficiará a pacientes en lista de espera.

En agradecimiento y homenaje a la donación, el edificio del antiguo Hospital Civil de Guadalajara fue iluminado en color verde, pues se trató de la sexta donación multiorgánica en lo que va del 2025.

Cabe señalar que en el Estado de Jalisco se tiene un registro de 6 mil 600 personas en lista de espera para la recepción de algún órgano o tejido. (Por Gustavo Cárdenas)