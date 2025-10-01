No se saldrán con la suya quienes quieren que no haya una revisión del TMEC que sea favorable para México, asegura el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón De la Fuente.

“No se van a salir con la suya quienes piensan que no vamos a alcanzar una buena revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá, pero además me cuesta un poco de trabajo entender por qué no querrían que se lograra este acuerdo, que es a todas luces benéfico para los tres países. Por supuesto que entraremos en un proceso de revisión, que en cierta forma está ya dando sus pasos iniciales con estas consultas públicas. Debo decirles que trabajamos muy estrechamente con la Secretaría de Economía”.

Y ante las amenazas de Trump sobre la posibilidad de que el TMEC deje de existir, De la Fuente dijo estar tranquilo, que México está preparado para las negociaciones y vaticinó que hay tratado para rato. (Por Arturo García Caudillo)