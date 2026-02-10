Se prometió que operaría en septiembre de 2025, pero una ampliación en los servicios y capacidad retrasó las obras del nuevo Hospitalito Sur en Zapopan, admitió para Notisistema el director municipal de Obras Públicas, Ismael Jáuregui, quien detalló que solo falta la calibración del elevador y el equipamiento para poder echarlo a andar.

“Estamos calibrando el elevador para que no tenga ningún detalle en su operación, pero el Hospitalito está en proceso de equipamiento, en días próximos la OPD de Salud del municipio de Zapopan estará metiendo desde camas, escritorios, sillas, gabinetes y todo lo que conlleva el tema para que pueda ser operable al 100% y se pueda inaugurar funcionando el hospital”.

Ismael Jáuregui aseguró que el nuevo Hospitalito Sur estará operando en la primera quincena de marzo. (Por Gustavo Cárdenas)