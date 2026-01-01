Ante el llamado del gobierno capitalino para que la población de la Ciudad de México se vacune contra el sarampión, la respuesta ha sido más que positiva, afirma la secretaria de Salud local, Nadine Gasman.

“Novecientos 23 mil dosis hemos aplicado desde agosto del 2025 hasta ayer, pero creo que es interesante saber que en domingo y lunes hemos aplicado 38 mil vacunas. Tenemos 184 casos confirmados de sarampión desde que inició, 140 casos activos desde el punto de vista epidemiológico y hemos tenido en total 14 hospitalizaciones y una defunción desafortunadamente en una niña de 14 meses”.

Se han habilitado 124 centros de vacunación en toda la ciudad con 300 brigadas atendiendo a los ciudadanos. (Por Arturo García Caudillo)