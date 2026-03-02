Porque aún hay detalles que afinar, la iniciativa presidencial de Reforma Electoral, será enviada por la tarde de hoy a la Cámara de Diputados, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy se envía, hoy por la tarde se envía, voy a darle la última revisada más tarde, y ya se envía el día de hoy. —¿Y sí darán los tiempos para que avance esta reforma, presidenta? —Sí, y si no, cómo he dicho, yo cumplo con la gente, y ya la gente sabrá quién votó a favor y quién en contra de lo que han estado pidiendo”.

Lo más importante, añadió, es recuperar la esencia de la democracia y permitir que el pueblo decida quiénes deben ocupar las curules plurinominales.

“¿Por qué no que decida la gente? Es todo lo contrario a que decida, antes decidían los presidentes quiénes estaban en las pluris, ahora fíjense, a parte de que define el partido, no decide la presidenta, en el caso de Morena, lo que estamos diciendo es renunciamos completamente a ello y que decida la gente. ¿Qué más democracia que ello?”. (Por Arturo García Caudillo)