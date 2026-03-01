Soy el primer interesado en que se investigue la supuesta narconómina del Mencho, que fue asegurada el pasado 22 de febrero en la cabaña donde fue abatido y que revela pagos a policías de Tapalpa, sentencia su alcalde, Antonio Morales Díaz

“Respecto a esta situación, yo soy el primer interesado en que se esclarezcan los hechos. Soy el primer interesado en que se esclarezca esta situación. Nosotros nos ponemos a disposición de las fiscalías para que lleven a cabo las investigaciones y si hay alguna responsabilidad o ilegalidad que se haya comedito, que se castigue conforme a la ley. No tengo ningún problema con eso”.

A una semana del operativo de captura y muerte de El Mencho, Morales Díaz indica que la mayoría de sus elementos pasó los exámenes de control y confianza y que ninguna ha desertado. El próximo miércoles el gobernador Pablo Lemus Navarro visitará Tapalpa, el cual continúa resguardado por la Guardia Nacional y elementos de la policía del estado. (Por Gricelda Torres Zambrano)