Tras supuestamente superarse las deficiencias en la redacción del predictamen de reforma político electoral conocido como Plan B, las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado de la República circularon el documento y convocaron a sesión extraordinaria para las 13:30 horas de este martes, encuentro en el que deberán discutir y aprobar la propuesta presidencial. De hecho, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ignacio Mier, publicó en redes sociales el siguiente texto: “Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana mismo, conforme al artículo 139 del reglamento del Senado mexicano. (Por Arturo García Caudillo)