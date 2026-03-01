Un conductor de aproximadamente 40 años resultó lesionado tras volcar un camión de carga en Periférico Sur y avenida Colón, en Tlaquepaque.
El accidente ocurrió al intentar incorporarse a carriles laterales, lo que provocó el bloqueo de la vialidad por más de tres horas.
En un segundo hecho, un tráiler se impactó contra el camellón en la carretera a Morelia, en Tlajomulco, quedando atravesado e invadiendo ambos carriles.
El percance generó filas de hasta cuatro kilómetros y retrasos superiores a una hora.
En ambos casos, los conductores fueron atendidos con lesiones no graves, mientras autoridades viales realizaron maniobras para restablecer la circulación. (Por Edgar Flores Maciel)
Dos accidentes con tráileres generan caos vial en Tlaquepaque y Tlajomulco
Un conductor de aproximadamente 40 años resultó lesionado tras volcar un camión de carga en Periférico Sur y avenida Colón, en Tlaquepaque.