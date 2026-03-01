Un conductor de aproximadamente 40 años resultó lesionado tras volcar un camión de carga en Periférico Sur y avenida Colón, en Tlaquepaque.

El accidente ocurrió al intentar incorporarse a carriles laterales, lo que provocó el bloqueo de la vialidad por más de tres horas.

En un segundo hecho, un tráiler se impactó contra el camellón en la carretera a Morelia, en Tlajomulco, quedando atravesado e invadiendo ambos carriles.

El percance generó filas de hasta cuatro kilómetros y retrasos superiores a una hora.

En ambos casos, los conductores fueron atendidos con lesiones no graves, mientras autoridades viales realizaron maniobras para restablecer la circulación. (Por Edgar Flores Maciel)