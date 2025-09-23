La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, anunció un recorte del 40 por ciento en su plantilla laboral, a partir del próximo 1 de octubre.
Aguilar Ortiz cuenta actualmente con una ponencia integrada por ocho secretarios de estudio, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo.
Por lo que, a partir de la próxima semana, quedará conformada por siete secretarios de estudio, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo.
Hugo Aguilar anuncia reducción del 40 por ciento de su plantilla laboral en la Corte
