La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, anunció un recorte del 40 por ciento en su plantilla laboral, a partir del próximo 1 de octubre.

Aguilar Ortiz cuenta actualmente con una ponencia integrada por ocho secretarios de estudio, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo.

Por lo que, a partir de la próxima semana, quedará conformada por siete secretarios de estudio, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo.