La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció modificaciones al reglamento de tránsito para regular la circulación de pipas y transporte de material peligroso.

Dijo que para ello se modificará el Reglamento de Tránsito en el sentido de control de velocidad, horarios, rutas y zonas de paso, además de medidas de protección civil durante el traslado y venta del producto.

Indicó que esta semana se conocerán las modificaciones al Reglamento, además de adecuaciones en materia protección civil.

Lo anterior tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que ocasionó hasta el momento la muerte de 29 personas.