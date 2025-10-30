El huracán Melissa, de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que provoque condiciones de huracán durante la noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y los meteorólogos no prevén cambios significativos en su intensidad durante el día, aunque este viernes podría comenzar a debilitarse.

Melissa seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia Bermudas.