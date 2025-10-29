El huracán “Melissa” deja una estela de destrucción en Jamaica, Haití y Cuba, con decenas de muertos y miles de damnificados.

En Haití, autoridades confirman al menos 40 fallecidos, donde las inundaciones destruyeron decenas de viviendas.

En Jamaica, más de 25 mil personas permanecen en refugios tras perder sus hogares, y el 77 por ciento de la isla sigue sin electricidad.

En Cuba, los daños se concentran en el suroeste y noroeste, con carreteras bloqueadas y cientos de casas colapsadas; 735 mil personas están refugiadas.

Los gobiernos caribeños trabajan en las labores de rescate y distribución de ayuda humanitaria ante la magnitud de los daños.