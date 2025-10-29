El peso mexicano cerró con pérdidas por segunda jornada consecutiva, ante nuevas expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría mantener sin cambios su tasa de interés en diciembre.

La moneda nacional se depreció 0.21 por ciento, para ubicarse en 18.47 pesos por dólar.

Especialistas explican que la volatilidad cambiaria dependerá más del diferencial de tasas reales y del entorno global de riesgo.