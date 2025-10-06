Lunes y martes serán días húmedos como consecuencia de las bandas nubosas del huracán Priscilla en categoría uno, el cual avanza de manera lenta sin representar riesgo para Jalisco, explica el meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.

“Y observamos que se encuentra cerca de las costas de Jalisco, relativamente. Vean cómo la circulación ciclónica es bastante amplia, vemos cómo las nubes giran en contra de las manecillas del reloj. Se espera que este sistema se siga intensificando en las próximas horas, incluso puede llegar a categoría dos en la escala Saffir Simpson, sin embargo no representa ningún riesgo de impacto en Jalisco”.

López Reyes pronostica que Priscilla se fortalecerá a categoría dos, el cual se espere toque tierra entre viernes y sábado en Baja California (Por Gricelda Torres Zambrano)