En busca del expediente médico universal la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que a partir del próximo año iniciará el registro al Sistema Nacional de Salud.

“En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional, todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS Bienestar, de acuerdo con lo que ellos nos digan, o lo que cada persona diga, para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones, porque el objetivo es generar un esquema para que a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de Salud Pública”.

De esta forma, el paciente podrá atenderse en la institución pública de salud que más le convenga, sin importar su derechohabiencia. (Por Arturo García Caudillo)