Fue identificado el mexicano lesionado en un tiroteo ocurrido este miércoles en las oficinas del ICE en Dallas, Texas.

Se trata de Miguel Ángel García, de 32 años, originario de San Luis Potosí y residente en Arlington, quien se encuentra en estado crítico tras recibir entre tres y cuatro disparos.

Su hermano informó que el connacional fue operado dos veces y que se mantiene con vida gracias a soporte artificial.

García, pintor de oficio y con 20 años viviendo en Estados Unidos, estaba en proceso de deportación cuando ocurrió el ataque.

Su madre fue deportada hace dos meses y la familia pide apoyo legal para que pueda verlo, además de recursos para cubrir los gastos médicos.