La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Mexicali que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos crecerá de 12 mil 500 millones de pesos en 2025 a 13 mil 500 millones en 2026.

Destacó que ahora las comunidades decidirán en asamblea el destino de los recursos y el fortalecimiento de su autonomía.

Además, informó que en 2026 comenzará la construcción de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Mexicali, sumándose al de Tijuana.

La mandataria subrayó que “es tiempo de mujeres”, por lo que resaltó el papel histórico y cotidiano de las mexicanas.