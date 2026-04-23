Dos de las tres personas que fallecieron en el multihomicidio registrado la madrugada del lunes en una finca de la colonia La Nogalera, en Guadalajara, ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares, informó la Fiscalía del Estado.

Se trata de un hombre y una mujer que murieron a causa de lesiones provocadas con arma blanca.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, detalló que aún falta por identificar a una tercera víctima.

“De las 3 víctimas de La Nogalera están identificados 2, ya fueron entregados a familiares, nomás falta de identificar a uno, que es el que se consumió más por el fuego es el único que tenemos pendiente”.

El funcionario precisó que, en el caso de los dos identificados, se descartó que uno de ellos tuviera antecedentes penales.

Asimismo, indicó que el ataque fue perpetrado por varios sujetos, a quienes ya se les sigue la pista.

La autoridad estatal relaciona estos hechos con el consumo de drogas y actividades de narcomenudeo. (Por Edgar Flores Maciel)