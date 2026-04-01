Un hombre de 37 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando salía de su domicilio en la colonia Villas de Guadalupe, en el municipio de Zapopan.

La víctima, identificada como Juan García, se dirigía a su trabajo cuando fue atacada. De acuerdo con el testimonio de su pareja, se escucharon varias detonaciones y, al salir, lo encontró tendido e inconsciente al pie del cancel de la vivienda.

Paramédicos acudieron al lugar tras el reporte al 911, donde confirmaron el fallecimiento a causa del impacto de arma de fuego en el cráneo.

Vecinos señalaron haber escuchado las detonaciones, aunque no pudieron identificar a los agresores. Personal de la Fiscalía del Estado inició las investigaciones correspondientes y realizó el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se reportan personas detenidas. (Por Edgar Flores Maciel)