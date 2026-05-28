El hombre que murió este mediodía tras recibir un disparo en la cabeza a bordo de una unidad de la ruta 186 del transporte público, en la colonia Chapalita de Guadalajara, fue identificado como Adrián Salinas Vázquez, funcionario del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en ese municipio.

De acuerdo con información confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el homicidio ocurrió tras un altercado vial entre el conductor de un vehículo particular y el operador de la unidad de transporte público.

La confrontación derivó en una agresión con arma de fuego en el cruce de Mariano Otero y avenida Las Rosas.

Según los primeros reportes, Adrián Salinas Vázquez no participaba en la discusión y habría sido una víctima colateral del ataque.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y aseguró que las autoridades trabajarán para identificar y detener al responsable. (Por Edgar Flores Maciel)