Autoridades federales identificaron a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, como el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el sábado pasado.

El agresor, originario de Apatzingán, era familiar de “El Prángana”, operador de los hermanos Álvarez Ayala, ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que, aunque el atacante fue abatido, las investigaciones apuntan a la posible participación de otros responsables intelectuales y grupos criminales en el homicidio.