La compañía canadiense Cirque du Soleil regresa a Guadalajara con una corta temporada de su espectáculo “OVO”, que arranca este miércoles y concluye el domingo en la Arena VFG.

Inspirada en el universo de los insectos, la producción, en la que participan más de 50 artistas de 25 países, celebra la vida, y fusiona acrobacias, vestuarios coloridos y una banda sonora original.

Detrás del escenario se encuentra el mexicano Esteban Martínez, jefe de Automatización de la producción, que garantiza que la escenografía y los elementos móviles se desplegarán en el momento exacto.

“Entre más bien programado esté, es mejor para los artistas y para nosotros en la operación. Pero también requiere muchas horas de programación, porque tenemos varias versiones de show; cada uno de estos es un cue y es una secuencia de algo que va a pasar”.

Con una duración de cinco días en la Arena VFG, “OVO” es considerada una experiencia inmersiva para toda la familia.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster. (Por Katia Plascencia Muciño)