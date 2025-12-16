La Fiscalía General de la República confirmó la identificación de cinco mineros que fueron secuestrados en enero y posteriormente localizados en una fosa clandestina en Sinaloa.

Las víctimas fueron reconocidas por sus familiares tras trabajos periciales.

Formaban parte de un grupo de 10 trabajadores de una empresa minera canadiense plagiados el 23 de enero en el municipio de Concordia.

La FGR informó que los cuerpos serán trasladados a Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero, según el origen de las familias.

Cinco víctimas más continúan pendientes de identificación.