El peso mexicano cerró la jornada de este lunes con una apreciación de 0.34 por ciento, mientras el mercado asimila la decisión del Banco de México de mantener sin cambios la política monetaria para prevenir repuntes inflacionarios.

De acuerdo con cifras oficiales, el tipo de cambio se ubicó en 17.20 pesos por billete verde.

La ganancia de la divisa mexicana estuvo acompañada por la debilidad global de la moneda estadounidense.