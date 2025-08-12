Fueron identificados los restos de un minero más en el rescate en Pasta de Conchos, por lo que ya suman 23 trabajadores encontrados y notificados a sus familiares.

Este martes, personal del mando unificado, logró la identificación en la comunidad de San Juan de Sabinas.

Con este caso, suman ya 19 las familias notificadas, de la recuperación de los restos de sus seres queridos.

A 19 años de ocurridos los hechos, las autoridades de Coahuila informaron que un total de 16 familias han recibido la entrega digna de los restos de sus seres queridos, mientras que tres están en proceso.

Hasta la fecha, en las labores 23 mineros han sido rescatados y restan 40 en el interior de la mina.