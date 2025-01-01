Un total de ocho personas detenidas es el saldo que dejó un mega operativo realizado por varias autoridades de seguridad federal y estatal en la comandancia de la Policía Municipal de Pinotepa Nacional en la región de la Costa de Oaxaca.

El Fiscal Bernardo Rodríguez, confirmó que se trató del Operativo Sable el cual busca disminuir la incidencia delictiva en la región.

Indicó que se logró la detención de dos personas adscritas al Centro de Control, así como seis elementos de la Policía Municipal.

En el despliegue operativo participaron elementos de la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.