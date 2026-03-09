El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco informó que fueron desechadas las solicitudes ciudadanas de referéndum y plebiscito presentadas en contra del aumento a la tarifa del transporte público.

El organismo explicó que ambos mecanismos quedaron sin efecto luego de que el Ejecutivo estatal revocara el acuerdo que establecía el incremento del pasaje a 14 pesos y determinara fijarlo en 11 pesos, además de eliminar la obligatoriedad de pagar con la tarjeta única.

De acuerdo con el organismo, al quedar sin vigencia el acto que se pretendía someter a consulta, desapareció el objeto material de las solicitudes ciudadanas. (Por Marck Hernández)