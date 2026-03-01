De cara a la inminente reforma para eliminar las pensiones doradas, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, asegura que su partido votará a favor, pero exigiendo sea corregido el texto presidencial, pues está muy mal redactado.

“Nosotros estamos absolutamente a favor de que se elimine estas pensiones que son absolutamente escandalosas. Es indefendible que haya gente en Luz y Fuerza del Centro, una persona en particular, que recibe una pensión de un millón de pesos al mes; hay más de cien personas que están cobrando más de 400 mil pesos al mes. Entonces, por supuesto que nosotros estamos a favor de eliminar esas pensiones que son escandalosas e inaceptables. Pero sí tengo que decirles que la iniciativa está hecha con la patas”.

El error principal del texto, señala, es tener como referencia el salario del Ejecutivo Federal, pues lo mejor en este caso es señalar cifras en UMA’s. (Por Arturo García Caudillo)