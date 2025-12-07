La Iglesia católica mexicana llamó a recuperar la unidad y reconstruir la confianza del país ante el clima de polarización y violencia, con miras a la celebración de la Virgen de Guadalupe.

En su editorial Desde la Fe, el Episcopado destacó que el mensaje guadalupano invita al diálogo y a superar la confrontación, recordando que millones de peregrinos acuden cada año a la Basílica como expresión de esperanza en medio de las crisis sociales.

La Iglesia subrayó que la figura de Guadalupe ha sido, durante cinco siglos, un punto de encuentro capaz de unir culturas, lenguas y sensibilidades, incluso para quienes no son cercanos al culto.

Añadió que las peregrinaciones reflejan las diversas realidades del país y representan actos de fe y resistencia ante el desencanto social.