La FIL Guadalajara celebró un emotivo relevo entre Barcelona, invitada de honor en 2025, e Italia, que ocupará ese lugar en 2026.

El presidente de la feria, José Trinidad Padilla López, destacó el intercambio cultural que unió a ambas ciudades durante un año y que se reflejó en nueve días de intensa actividad literaria.

La delegación barcelonesa, encabezada por Raquel Gil, agradeció la acogida y resaltó la diversidad creativa que presentaron en Guadalajara.

Por su parte, Filippo La Rosa, representante italiano, adelantó que su país mostrará una tradición cultural que va de Dante y Calvino a la innovación contemporánea, bajo el lema “El mundo nos habla como un gran libro”.

También anunció celebraciones por efemérides clave. El acto reafirmó la vocación internacional de la feria y su papel como puente entre culturas.