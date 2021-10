Aunque en el discurso oficial se asegura que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no está en crisis, pero sí trabaja a tope, las estadísticas reveladas por el Gobierno Estatal indican que las instalaciones están cerca de la saturación.

El gobernador, Enrique Alfaro, informó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuenta con capacidad de refrigeradores y cámaras para 505 cuerpos, sin embargo el Instituto tiene bajo su resguardo a 494 personas fallecidas sin identificar es decir, solamente le queda espacio para once cuerpos más.

Tampoco queda claro el resguardo de segmentos anatómicos es decir, los miembros mutilados de cuerpos desmembrados.

De acuerdo con la gráfica presentada por el gobernador, el Instituto tiene capacidad para almacenar 320 piezas, pero tiene bajo su resguardo más de tres mil.

Desde hace varios meses Notisistema ha solicitado entrevistas con el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada, sin embargo no se ha obtenido respuesta. (Por José Luis Escamilla)