En lugar de un paro de actividades, como se ha propuesto, lo mejor sería que hicieran una marcha, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la convocatoria de universitarios para protestar en su contra.

“Ayer estaba yo viendo de que estaban convocando a un paro de 48 horas por lo que dije. Yo les propondría mejor que hicieran una marcha, que se avivaran, pacífica, desde luego, pero paros. Y ¿no quieren estar en clases presenciales? No, una manifestación pacífica. Que dejen atrás la desidia, la comodidad, y que aunque sea en contra de nosotros se manifiesten. Entonces no es para nada afectar la autonomía o querernos nosotros inmiscuir”.

Al referirse por sexto día consecutivo al tema, descartó hacer una propuesta para renovar a la UNAM, dijo que no se meterá en la elección del próximo rector, porque eso le corresponde al Consejo Universitario, aunque acusó al doctor José Narro, de ser el que manda y por tanto, el que toma las decisiones en la máxima casa de estudios de nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)