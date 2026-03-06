La Arena Guadalajara se llenó de voces y aplausos la noche del jueves con el trío italiano Il Volo en su regresó Guadalajara, en un show, que combina la ópera y el pop, acompañados de una orquesta en vivo.

Desde el inicio, Gianluca, Piero e Ignazio agradecieron a su público mexicano por acompañarlos en sus 17 años de carrera, y por la relación tan cercana que tienen. El espectáculo incluyó diversas piezas de su repertorio desde clásicos como “Grande Amore” y “Caruso”, hasta canciones populares como “Cielito Lindo” y “Va todo al ganador”.

Como parte de las sorpresas de la noche invitaron al escenario a Maura Nava joven mexicana que fue la telonera del show, a que interpretará junto a ellos “Constantemente Mía”, además contar con un mariachi para hacer homenaje a grandes éxitos mexicanos, como “Si nos dejan” y “El triste”.

Cerraron la noche con “El Mundo” y “O sole Mio”, y un público que los ovacionó de pie, para demostrarles una vez más el cariño que les tienen. (Por Pilar Gutiérrez)