La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el gobierno federal podría destinar recursos adicionales para apoyar a las personas afectadas por los destrozos y actos vandálicos registrados el 22 de febrero en Jalisco, en coordinación con el gobierno estatal.

Durante su visita a Jalisco para encabezar la conferencia matutina, la mandataria explicó que la federación analiza la posibilidad de habilitar una partida extraordinaria en caso de que se requieran más apoyos para la población afectada.

“Pues estamos trabajando con el gobierno de Jalisco, lo que necesite el pueblo de Jalisco aquí vamos a estar, y necesitamos pues la coordinación, para saber si se requieren más recursos, en dónde y cómo; yo creo que es muy importante no solamente la parte de seguridad per se, sino también pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de Jalisco”.

La presidenta indicó que el apoyo federal podría sumarse a los 4 mil 600 millones de pesos anunciados previamente por el gobierno estatal para atender a los afectados por los hechos violentos. (Por Edgar Flores Maciel)