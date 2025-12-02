Ante presuntos hechos de corrupción, de falta de transparencia y de incapacidad para mejorar la calidad del servicio, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) pide la destitución e inhabilitación del titular del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, explica su directora, María González Valencia.

“Nosotros estamos proponiendo en ese sentido la inhabilitación del director del SIAPA y en caso pues más extremo su destitución, porque no solamente es el escándalo de contratación de la señora Castro, sino que también en este año que lleva de su gestión ha habido otras circunstancias de corrupción en relación a cargos directivos que son su responsabilidad”.

González Valencia lamenta la opacidad del director del SIAPA durante la glosa en el Congreso del Estado, ante los diferentes temas de corrupción, entre estos la contratación de la conductora de televisión Ely Castro, quien cobraba 73 mil pesos mensuales sin trabajar. (Por Gricelda Torres Zambrano)