La cantante Amanda Lalena Escalante, mejor conocida como “Amandititita” presentó su nuevo libro “Un día te contaré esta historia”, en la Feria Internacional del libro de Guadalajara, donde narra en primera persona su vida tras la muerte de Rodrigo González, su padre. Como parte de la presentación, compartió que su sueño siempre fue ser escritora, antes que cantante.

“Creo que la música para mí ha sido una cosa muy extraña que agradezco mucho, mi vida está rodeada de canciones desde mi nombre, es una como sentencia, pero no es algo que yo he buscado nunca. Yo lo que quería era ser escritora, yo lo que quiero es ser escritora, no me parece que ya lo soy, pero sí cada vez escribo más y con un poquito más de confianza ¿no?, entonces creo que por ahí va”.

Con este libro biográfico, Amanda reflexiona sobre las muertes, los excesos, y el cuidado de las infancias en México, a través de sus propias vivencias. (Por Pilar Gutiérrez)