Las carnitas michoacanas recibieron la marca de certificación que avala su autenticidad, calidad y origen, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al destacar que este platillo emblemático de la gastronomía local cumplió con todos los requisitos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De acuerdo con el mandatario, la certificación establece rigurosas reglas de elaboración, que abarcan desde el tipo de cerdo, el uso de cazos de cobre o acero inoxidable, hasta la cocción lenta en manteca de cerdo con sal de grano.

Ramírez Bedolla subrayó que en municipios como Quiroga, Tacámbaro, Huandacareo, Uruapan y Morelia, las familias mantienen viva la receta tradicional, heredada de generación en generación, lo que otorga a las carnitas su sabor único, textura crujiente y consistencia tierna y jugosa.