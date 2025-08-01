Tras reunirse este martes, integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y consejeras y consejeros del INE acordaron crear un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y estructura técnica a los temas, además de establecer un listado de asuntos electorales específicos a analizar.

Los asistentes manifestaron coincidencias en esta primera reunión, entre las que destaca la necesidad de una reforma que fortalezca el sistema electoral mexicano, así como su compromiso y responsabilidad en los trabajos que se llevarán a cabo.