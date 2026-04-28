Histórico, por primera vez en México fue implantado un dispositivo de asistencia ventricular, comúnmente conocido como ‘corazón artificial’, en un paciente con insuficiencia cardiaca avanzada. Benigno Ferreira, titular del Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión, explicó que las enfermedades asociadas al corazón son la principal causa de muerte en nuestro país.
“Y estos pacientes son susceptibles, pues únicamente al trasplante cardiaco o estos dispositivos que la gente conoce como corazón artificial. No es un corazón artificial realmente, así lo denominan las personas, el dispositivo se llama un dispositivo de asistencia ventricular, es un corazón artificial que da soporte parcial al corazón, también existen dispositivos de corazón artificial total, ya en el mundo, hay uno desarrollado en Francia que ya está en uso de pacientes”.
Los especialistas reconocen que la llegada de los corazones artificiales significa una enorme alternativa para los pacientes cardiacos. (Por Gustavo Cárdenas)
Implantan corazón artificial en hospital privado de Zapopan
