La determinación de la Suprema Corte para que jueces federales de Guanajuato resuelvan los miles de amparos presentados contra la construcción del Acueducto Presa Solís, ayudará a que se escuche la inconformidad de los ciudadanos, reitera Alejandro Aguirre Curiel, presidente municipal de Chapala.

“Primero porque arriesga el ecosistema de Chapala y sobre todo que bueno, hay acuerdos, hay decretos que claramente determinan cuáles deben ser los afluentes o las cantidades que aportarán al lago de Chapala los diferentes afluentes”.

De los 10 mil amparos ya ingresaron 1,600 de construirse el acueducto, el consumo de los pueblos de Guanajuato impediría que le llegara agua a Chapala, de ahí la oposición de los ocho alcaldes ribereños. En estos momentos el lago está al 66 por ciento de su capacidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)