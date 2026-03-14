La Comisaría de Zapopan, en coordinación con la Policía Vial de Jalisco, desplegó un operativo de vigilancia en el Circuito JVC, en las inmediaciones del Estadio Akron.

En el dispositivo participan alrededor de 20 unidades oficiales que realizan revisiones de documentos y detección de infracciones técnicas, como el uso de cristales con polarizado excesivo.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal es prevenir accidentes y disuadir la realización de carreras clandestinas o “arrancones”, práctica que se ha detectado con frecuencia en esta vialidad.

El operativo se mantendrá activo para supervisar que los automovilistas respeten los límites de velocidad y cumplan con la normativa vigente. (Por Edgar Flores Maciel)