Un presunto intento de robo con violencia en una carnicería dejó un hombre muerto y otro detenido en la colonia Paraísos del Colli, en Zapopan.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Laurel y Prolongación Avenida Guadalupe, cuando varios sujetos armados amagaron a una mujer dentro del negocio.

Según reportes, una persona en el establecimiento repelió la agresión, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Paramédicos confirmaron la muerte de uno de los presuntos asaltantes por un impacto de bala en el cráneo.

Otro hombre, de 27 años, ingresó herido a la unidad médica Cruz Verde Las Águilas y quedó bajo custodia policial.

Autoridades aseguraron un arma de fuego, una pistola de gas comprimido y casquillos percutidos, mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco inició las investigaciones para esclarecer los hechos. (Por Edgar Flores Maciel)