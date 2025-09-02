Durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los gobiernos estatales que se apliquen los cambios a la Ley General de Búsqueda, aprobadas en julio, para que haya registros claros y transparentes en la materia.

También que se inicien las carpetas de investigación por cada una de las personas desaparecidas y que autoridades de los tres niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registros con la plataforma única de identidad.

Explicó que ahora se usará la CURP biométrica, como una herramienta no sólo de identidad sino de búsqueda de desaparecidos o no localizados.